菅、二階氏らが会食 自民
2022年12月23日19時07分
菅、二階氏らが会食 自民
2022年12月23日19時07分
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防衛費大幅増６．８兆円 反撃能力でミサイル強化、弾薬３倍―来年度予算案(12/23 20:31)
岸田首相「国益確保へ抑止力強化」 次期海洋計画、有識者会議が意見書(12/23 20:11)
防衛増税１兆円強 来年度税収は過去最高―予算案(12/23 19:59)
防衛強化で１１４兆３８１２億円 １１年連続最大、借金依存変わらず―来年度予算案を閣議決定(12/23 19:37)
岸田首相、中央アジア５外相に連携訴え 中ロ動向踏まえ(12/23 19:25)
日本海に短距離弾道弾２発 ５日ぶり、変則軌道か―北朝鮮(12/23 19:11)
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自民、衆院選候補７２人を発表 新区割り、６２カ所は先送り(12/23 18:47)
首相動静（１２月２３日）(12/23 18:31)
早期接種、帰省時は検査を コロナ対策呼び掛け―政府(12/23 18:01)
東京圏から地方移住、年１万人に 「デジタル田園」戦略―政府(12/23 17:48)
２３年度は８６２人純増 国家公務員の定員―内閣人事局(12/23 17:41)
宇宙安保構想、来夏に策定 ３年ぶり基本計画改定へ―岸田首相(12/23 17:30)
松本総務相の資産公開(12/23 17:07)
ガーシー氏は「日本に戻らない」 立花Ｎ党党首(12/23 16:26)
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「竹島訓練」、韓国に抗議 外務省(12/23 15:46)
内閣改造、局面打開の一手 自民・二階氏(12/23 15:32)
ウイグル強制労働で車大手調査 日本勢も対象―米議会(12/23 15:15)
岸田首相「難局乗り越え、未来開く」 来年度予算案１１４兆円超―政府・与党(12/23 12:31)
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「物価上昇に負けぬ賃上げを」 松野官房長官(12/23 12:02)
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