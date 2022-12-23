学童の待機児童３年ぶり増 コロナ禍から利用回復―厚労省
2022年12月23日18時59分
厚生労働省は２３日、共働き家庭の小学生らを預かる放課後児童クラブ（学童保育）について、５月１日時点の待機児童数が前年比１７６４人増の１万５１８０人だったと発表した。増加は３年ぶり。登録児童数は同４万３８８３人増の１３９万２１５８人と過去最多を更新した。
同省は、新型コロナウイルス感染拡大で利用を控えていた家庭の利用回復が要因と分析している。
学童の待機児童３年ぶり増 コロナ禍から利用回復―厚労省
2022年12月23日18時59分
厚生労働省は２３日、共働き家庭の小学生らを預かる放課後児童クラブ（学童保育）について、５月１日時点の待機児童数が前年比１７６４人増の１万５１８０人だったと発表した。増加は３年ぶり。登録児童数は同４万３８８３人増の１３９万２１５８人と過去最多を更新した。
同省は、新型コロナウイルス感染拡大で利用を控えていた家庭の利用回復が要因と分析している。
話題のニュース
社会用語
社会
コロナ検査キット活用を インフル同時流行懸念で周知―厚労省(12/23 19:25)
東京高検検事長に畝本氏 女性初の検察ナンバー２(12/23 19:17)
飲酒運転の巡査を免職 自宅で缶ビール１０本―千葉県警(12/23 19:05)
裁判の無断録音さらに２０件 別の職員３人も―防衛省(12/23 18:59)
学童の待機児童３年ぶり増 コロナ禍から利用回復―厚労省(12/23 18:59)
国際卓越研究大の公募開始 大学ファンド、２４年度から支援―文科省(12/23 18:58)
聖路加と牧師に１１０万円賠償命令 女性患者への性暴力認定―東京地裁(12/23 18:56)
特養待機者、１３．５％減 今春２５．３万人―厚労省(12/23 18:35)
北海道から中国地方で大雪 ２５日まで強い冬型、猛吹雪も警戒―交通に影響(12/23 18:35)
「かかりつけ医」法律に明記 医療機関の情報、ウェブで公開―厚労省(12/23 18:30)
大学教授、国籍確認求め国提訴 カナダ市民権取得、旅券不発給―大阪地裁(12/23 18:26)
コンテナ落下、作業員２人死亡 トンネル工事現場で下敷き―愛知(12/23 18:19)
石崎徹元衆院議員に賠償命令 元秘書への暴行暴言―新潟地裁(12/23 18:19)
風俗店勤務で報酬８００万円超 女性税務署員を免職―東京国税局(12/23 18:15)
酒気帯び運転で停職 交通係の巡査部長―熊本県警(12/23 17:57)
酒気帯びでバイク運転 巡査部長を停職―神奈川県警(12/23 17:56)
２３年度年金、３年ぶり増額 給付抑制で物価上昇追い付かず―政府(12/23 17:37)
給食費、学校徴収７割 教員負担減へ教委移管を要請―文科省(12/23 17:12)
２６．５％が不適正扱い経験 妊娠・出産で技能実習生―入管庁調査(12/23 17:10)
車産業、非化石電源６割に ３０年度目標―経産省(12/23 17:09)
小中生の体力、過去最低 コロナ影響、「運動好き」改善も―スポーツ庁(12/23 17:07)
長寿県は男性滋賀、女性岡山 ワーストは青森―平均寿命の差拡大・厚労省調査(12/23 17:00)
東京、新たに１万７３３２人感染 前週比１０００人増―新型コロナ(12/23 16:52)
北海道の福祉法人に抗議声明 旧優生保護法訴訟の弁護団(12/23 16:38)
「自然分解プラ」根拠なし 販売１０社に措置命令―消費者庁(12/23 16:32)
岐阜県、コロナ「対策強化宣言」発令 全国初、医療逼迫防止へ(12/23 16:32)
シャンシャン、来年２月２１日返還 東京都(12/23 16:28)
災害に強い都市で長期計画 ４０年代見据え、総額１５兆円―東京都(12/23 16:23)
インフル、６都県で流行 全国で増加傾向―厚労省(12/23 16:22)
職員過労自殺訴訟で和解 県、７５９０万円支払いへ―秋田地裁(12/23 16:17)
会員限定