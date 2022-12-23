厚生労働省は２３日、共働き家庭の小学生らを預かる放課後児童クラブ（学童保育）について、５月１日時点の待機児童数が前年比１７６４人増の１万５１８０人だったと発表した。増加は３年ぶり。登録児童数は同４万３８８３人増の１３９万２１５８人と過去最多を更新した。

同省は、新型コロナウイルス感染拡大で利用を控えていた家庭の利用回復が要因と分析している。