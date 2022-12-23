文部科学省は２３日、政府が１０兆円規模の「大学ファンド」で支援する「国際卓越研究大学」の公募を開始した。期限は来年３月末までで、申請のあった大学について秋ごろまでに段階的に絞り込み、その後、最終的に選定。２０２４年度から支援を開始する。

東北大や名古屋大、早稲田大などがこれまでの取材に、申請の意向があることを明らかにした。