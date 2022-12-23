円、１３２円台後半 ロンドン外為
2022年12月23日18時14分
【ロンドン時事】週末２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台後半で推移した。午前９時現在は１３２円５５～６５銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。
円、１３２円台後半 ロンドン外為
2022年12月23日18時14分
【ロンドン時事】週末２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台後半で推移した。午前９時現在は１３２円５５～６５銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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