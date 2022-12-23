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３野党、連立を再確認　与党は切り崩し失敗―フィジー

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３野党、連立を再確認　与党は切り崩し失敗―フィジー

2022年12月23日18時00分

フィジーの野党、社会民主自由党のガボカ党首＝２０日、スバ（ＡＦＰ時事）

フィジーの野党、社会民主自由党のガボカ党首＝２０日、スバ（ＡＦＰ時事）

  • 【図解】フィジー

　議会選挙後に政情が不安定化している太平洋の島国フィジーで、多数派となる野党３党が２３日、連立政権を樹立する方針を改めて確認した。過半数を割った与党フィジーファーストは敗北を認めず、小規模野党の社会民主自由党の切り崩しを図ったが、失敗した。バイニマラマ首相は治安部隊を出動させるなど強硬姿勢を取っており、政権移行を求める野党側との間で緊張が続きそうだ。

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