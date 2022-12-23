財投、１６兆２６８７億円 資金繰り支援、天然ガス確保―来年度計画
2022年12月23日17時49分
財務省は２３日、２０２３年度の財政投融資計画を発表した。総額は前年度当初計画比１３．９％減の１６兆２６８７億円となった。企業の資金繰り支援のほか、価格が高騰する天然ガスの安定調達に力を入れる。
財投、１６兆２６８７億円 資金繰り支援、天然ガス確保―来年度…
2022年12月23日17時49分
財務省は２３日、２０２３年度の財政投融資計画を発表した。総額は前年度当初計画比１３．９％減の１６兆２６８７億円となった。企業の資金繰り支援のほか、価格が高騰する天然ガスの安定調達に力を入れる。
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