２３年度年金、３年ぶり増額 給付抑制で物価上昇追い付かず―政府
2022年12月23日17時37分
政府は２３日、２０２３年度の公的年金支給額について、引き上げる方針を固めた。足元の物価上昇を踏まえた措置で、増額は３年ぶり。２３年度予算案に反映させた。同時に、少子高齢化の中でも制度を維持させるため、給付を抑える「マクロ経済スライド」の発動を検討。年金の伸びは物価上昇に追い付かず、実質的に目減りとなる。来年１月に正式決定する。
２３年度年金、３年ぶり増額 給付抑制で物価上昇追い付かず―政…
2022年12月23日17時37分
政府は２３日、２０２３年度の公的年金支給額について、引き上げる方針を固めた。足元の物価上昇を踏まえた措置で、増額は３年ぶり。２３年度予算案に反映させた。同時に、少子高齢化の中でも制度を維持させるため、給付を抑える「マクロ経済スライド」の発動を検討。年金の伸びは物価上昇に追い付かず、実質的に目減りとなる。来年１月に正式決定する。
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