車産業、非化石電源６割に ３０年度目標―経産省
2022年12月23日17時09分
経済産業省は２３日、エネルギー使用量が多い自動車や鉄鋼を含む５業種に対し、再生可能エネルギーなど脱炭素化につながる電気や燃料の利用目標を示した。２０３０年度に、自動車メーカーは電力消費量の約６割を石油や石炭から太陽光などの非化石電源に転換。製紙、化学工業はボイラー燃料の石炭を１３年度比で３割削減すると設定した。
車産業、非化石電源６割に ３０年度目標―経産省
2022年12月23日17時09分
経済産業省は２３日、エネルギー使用量が多い自動車や鉄鋼を含む５業種に対し、再生可能エネルギーなど脱炭素化につながる電気や燃料の利用目標を示した。２０３０年度に、自動車メーカーは電力消費量の約６割を石油や石炭から太陽光などの非化石電源に転換。製紙、化学工業はボイラー燃料の石炭を１３年度比で３割削減すると設定した。
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