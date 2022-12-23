ＮＴＴドコモは２３日、西日本で１７日と２０日に発生した通信障害で、計約３１０万人が影響を受けたと発表した。同社は電気通信事業法上の「重大な事故」に該当するとみて、詳細を調査した上で総務省に報告する方針。同省はこれを踏まえ、行政指導を検討する。