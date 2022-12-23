林外相、中南米・ＮＹ歴訪へ 来月、安保理で閣僚級討論
2022年12月23日16時18分
林芳正外相は２３日の記者会見で、来年１月４～１４日の日程で、中南米４カ国と米国を歴訪すると発表した。日本は１月、国連安全保障理事会の議長国を務めることになっており、林氏はニューヨークの国連本部で「法の支配」をテーマに安保理の閣僚級公開討論を主宰する。
林外相、中南米・ＮＹ歴訪へ 来月、安保理で閣僚級討論
2022年12月23日16時18分
林芳正外相は２３日の記者会見で、来年１月４～１４日の日程で、中南米４カ国と米国を歴訪すると発表した。日本は１月、国連安全保障理事会の議長国を務めることになっており、林氏はニューヨークの国連本部で「法の支配」をテーマに安保理の閣僚級公開討論を主宰する。
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