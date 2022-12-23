日本百貨店協会が２３日発表した１１月の全国百貨店売上高は総額４６９２億円だった。既存店ベースで前年同月比４．５％増と、９カ月連続で前年実績を上回った。海外ブランド品など高額商品が好調な上、訪日外国人客が急増したため。



１１月訪日客、９３万人 コロナ前の４割へ回復―政府観光局

訪日客の購買を示す免税売上高は前年の５倍。ブランド品に加え、化粧品や食料品なども売れた。