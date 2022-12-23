２１年の世界ビール消費、２年ぶり増 東京ドーム１５０杯分―キリン調べ
2022年12月23日15時20分
キリンホールディングスが２３日発表した２０２１年の世界ビール消費量調査によると、総消費量は前年比４．０％増の約１億８５６０万キロリットルだった。東京ドームをジョッキに見立てると約１５０杯分に相当。新型コロナウイルス禍の影響緩和で、２年ぶりに前年を上回った。
各国のビール協会へのアンケート調査などに基づき集計した。
２１年の世界ビール消費、２年ぶり増 東京ドーム１５…
2022年12月23日15時20分
キリンホールディングスが２３日発表した２０２１年の世界ビール消費量調査によると、総消費量は前年比４．０％増の約１億８５６０万キロリットルだった。東京ドームをジョッキに見立てると約１５０杯分に相当。新型コロナウイルス禍の影響緩和で、２年ぶりに前年を上回った。
各国のビール協会へのアンケート調査などに基づき集計した。
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