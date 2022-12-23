キリンホールディングスが２３日発表した２０２１年の世界ビール消費量調査によると、総消費量は前年比４．０％増の約１億８５６０万キロリットルだった。東京ドームをジョッキに見立てると約１５０杯分に相当。新型コロナウイルス禍の影響緩和で、２年ぶりに前年を上回った。

各国のビール協会へのアンケート調査などに基づき集計した。