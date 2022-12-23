２７２円安の２万６２３５円２５銭 ２３日の平均株価
2022年12月23日15時07分
２３日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６２３５円２５銭と前日終値比２７２円６２銭安で終わった。出来高は概算で１１億６３００万株。
２７２円安の２万６２３５円２５銭 ２３日の平均株価
2022年12月23日15時07分
２３日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６２３５円２５銭と前日終値比２７２円６２銭安で終わった。出来高は概算で１１億６３００万株。
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