上皇さまが８９歳の誕生日を迎えられた２３日、お住まいの赤坂御用地（東京都港区）内の仙洞御所で祝賀行事が行われた。天皇、皇后両陛下らがお祝いに訪れた。



〔写真特集〕上皇ご夫妻

両陛下は午前１１時前、車窓から和やかな表情で沿道の人に手を振り、御用地内に入った。その後、上皇さまは上皇后さまと共に、両陛下や秋篠宮ご夫妻らからあいさつを受けた。