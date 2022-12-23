上皇さまの８９歳祝う 両陛下ら仙洞御所に
2022年12月23日15時06分
上皇さまが８９歳の誕生日を迎えられた２３日、お住まいの赤坂御用地（東京都港区）内の仙洞御所で祝賀行事が行われた。天皇、皇后両陛下らがお祝いに訪れた。
両陛下は午前１１時前、車窓から和やかな表情で沿道の人に手を振り、御用地内に入った。その後、上皇さまは上皇后さまと共に、両陛下や秋篠宮ご夫妻らからあいさつを受けた。
上皇さまの８９歳祝う 両陛下ら仙洞御所に
2022年12月23日15時06分
上皇さまが８９歳の誕生日を迎えられた２３日、お住まいの赤坂御用地（東京都港区）内の仙洞御所で祝賀行事が行われた。天皇、皇后両陛下らがお祝いに訪れた。
両陛下は午前１１時前、車窓から和やかな表情で沿道の人に手を振り、御用地内に入った。その後、上皇さまは上皇后さまと共に、両陛下や秋篠宮ご夫妻らからあいさつを受けた。
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