住友化学は２３日、自動車部品や家電などに幅広く使われるアクリル樹脂のケミカルリサイクル実証設備を愛媛工場（愛媛県新居浜市）に新設したと発表した。回収した使用済みのアクリル樹脂を再資源化し、新たな製品として展開していく仕組みで、２０２５年の事業化を目指す。