インフル流行「１都５県で」 コロナとの同時流行懸念―加藤厚労相
2022年12月23日13時06分
加藤勝信厚生労働相は２３日の閣議後記者会見で、季節性インフルエンザについて、青森、岩手、富山、東京、神奈川、熊本の１都５県で流行期に入ったことを明らかにした。今シーズンは新型コロナウイルスとの同時流行が懸念されており、「冬場は医療提供体制に負荷がかかる時期だ」として、マスク着用など基本的な感染対策を取るよう呼び掛けた。
インフル流行「１都５県で」 コロナとの同時流行懸念―加藤厚労…
2022年12月23日13時06分
加藤勝信厚生労働相は２３日の閣議後記者会見で、季節性インフルエンザについて、青森、岩手、富山、東京、神奈川、熊本の１都５県で流行期に入ったことを明らかにした。今シーズンは新型コロナウイルスとの同時流行が懸念されており、「冬場は医療提供体制に負荷がかかる時期だ」として、マスク着用など基本的な感染対策を取るよう呼び掛けた。
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