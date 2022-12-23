加藤勝信厚生労働相は２３日の閣議後記者会見で、季節性インフルエンザについて、青森、岩手、富山、東京、神奈川、熊本の１都５県で流行期に入ったことを明らかにした。今シーズンは新型コロナウイルスとの同時流行が懸念されており、「冬場は医療提供体制に負荷がかかる時期だ」として、マスク着用など基本的な感染対策を取るよう呼び掛けた。