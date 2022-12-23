安全地帯３７年ぶりＮＨＫ紅白出場
2022年12月23日12時14分
ＮＨＫは２３日、大みそかの第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦にロックバンド「安全地帯」が特別企画で出場し、「Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕからはじめよう」を演奏すると発表した。今年デビュー４０周年で、紅白出場は「悲しみにさよなら」を歌った１９８５年以来３７年ぶり。
キンプリは「ｉｃｈｉｂａｎ」 加山さん「海 その愛」―ＮＨＫ紅白曲目
安全地帯は「かけがえのない愛と平和を願って。Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕからはじめよう」とコメントしている。
安全地帯３７年ぶりＮＨＫ紅白出場
2022年12月23日12時14分
ＮＨＫは２３日、大みそかの第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦にロックバンド「安全地帯」が特別企画で出場し、「Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕからはじめよう」を演奏すると発表した。今年デビュー４０周年で、紅白出場は「悲しみにさよなら」を歌った１９８５年以来３７年ぶり。
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