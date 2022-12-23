〔新規公開〕スマサポ、２９日東証グロース上場 不動産管理の効率化支援
2022年12月23日12時04分
不動産管理業務の効率化支援サービスを手掛けるスマサポ（東京都中央区、小田慎三社長）が２９日、東証グロース市場に上場する。新規発行により１億３６４１万円を調達し、ソフトウエア開発費に充てる。
〔新規公開〕スマサポ、２９日東証グロース上場 不動産管理の効…
2022年12月23日12時04分
不動産管理業務の効率化支援サービスを手掛けるスマサポ（東京都中央区、小田慎三社長）が２９日、東証グロース市場に上場する。新規発行により１億３６４１万円を調達し、ソフトウエア開発費に充てる。
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