宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日、新型ロケット「Ｈ３」初号機を来年２月１２日に鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。予定時刻は午前１０時３７分５５秒から同４４分１５秒までの間。



Ｈ３ロケットの弁交換へ イプシロン失敗受け―ＪＡＸＡ

初号機には先進光学衛星「だいち３」が搭載される。