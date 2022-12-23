ロシア平和維持部隊を批判 アルメニア首相「義務果たさず」
2022年12月23日10時39分
ロシア平和維持部隊を批判 アルメニア首相「義務果たさず」
2022年12月23日10時39分
話題のニュース
国際用語
国際
ロシア平和維持部隊を批判 アルメニア首相「義務果たさず」(12/23 10:39)
パレスチナに大使館設置約束 チリ大統領「任期中に」(12/23 10:18)
チリ、ＴＰＰ批准 １０カ国目、左派大統領の慎重姿勢で遅れ(12/23 10:05)
ＦＴＸ創業者、保釈金３３０億円 過去最高額―米連邦地裁(12/23 09:57)
「ロシアに武器」報道否定 北朝鮮(12/23 09:21)
ＮＹ株反落、一時８００ドル超安 米利上げ長期化を懸念(12/23 08:40)
中国にコロナ情報の共有求める ワクチン提供の用意―米国務長官(12/23 08:10)
ＮＹ円、１３２円台前半(12/23 07:39)
理由は「服装や男女共学」 大学の女子教育停止―タリバン(12/23 07:17)
政権移行巡り混乱 与党敗北認めず、治安部隊展開―フィジー(12/23 07:10)
「最も右」の政権発足へ 和平交渉、一層不透明に―イスラエル(12/23 07:10)
プーチン・ロシア政権の期待外れる ゼレンスキー氏訪米「停戦に逆行」(12/23 07:09)
パトリオット、効果に疑問も ウクライナに供与の米主力防空システム(12/23 07:09)
ウクライナ大統領、米超党派の支援要請 「ねじれ議会」見据え(12/23 07:08)
プーチン氏、停戦に言及 「交渉を拒否」とウクライナ非難(12/23 06:47)
ウクライナ支援に６兆円 ２３年度予算可決―米上院(12/23 06:15)
北朝鮮、ロシア軍事会社に武器納入 米、安保理決議違反と非難(12/23 05:26)
中国に初の外国製ワクチン ドイツ人向け、接種対象拡大も―新型コロナ(12/23 05:26)
中国で死者１日５０００人超か コロナ禍「公式統計と乖離」―英調査会社(12/23 05:24)
ＮＹ株急落、一時８００ドル超安(12/23 04:38)
帰路にポーランド立ち寄り ウクライナ大統領(12/23 00:50)
前駐日大使を逮捕 コロナ帰国便で不正―ベトナム(12/23 00:35)
「国軍外相」出席、半数が欠席 ミャンマー巡りあつれき―ＡＳＥＡＮ(12/23 00:10)
ウクライナ越冬支援を再確認 侵攻長期化へ備え―Ｇ７外相会合(12/22 23:54)
ＮＹ株、反落(12/22 23:54)
ＮＹ円、１３２円台前半(12/22 23:37)
ウクライナ原発保護「立場近い」 モスクワでロシア側と会談―ＩＡＥＡトップ(12/22 23:18)
米ＧＤＰ、３．２％増に上方修正 消費、投資堅調で―７～９月期確定値(12/22 23:02)
ロシア国防相が部隊視察 現場の環境改善強調か(12/22 22:27)
円、１３２円台前半 ロンドン外為(12/22 21:23)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定