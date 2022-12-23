【サンティアゴＡＦＰ時事】南米チリのボリッチ大統領は２１日、パレスチナに大使館を開設すると約束した。チリ在住パレスチナ人のクリスマス式典で「政府としてもう決めたことの一つはパレスチナでチリの公式の代表団の格を上げることだ」と宣言。「私の政権で大使館を開設する」と述べた。

チリは１９９８年にパレスチナ自治区ラマラに代表事務所を開設。２０１１年にはパレスチナを国家と認めている。