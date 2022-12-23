総務省が２３日発表した１１月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０３．８と、前年同月比３．７％上昇した。原材料高や食料品の値上がりなどが要因。上昇は１５カ月連続で、伸び率は第２次石油危機による物価高が続いていた１９８１年１２月以来、４０年１１カ月ぶりの大きさとなった。