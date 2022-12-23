【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、翌日の米物価統計発表を控えて様子見ムードが強まり、円相場は１ドル＝１３２円台前半を中心に推移した。午後５時現在は１３２円３３～４３銭と、前日同時刻比１０銭の円高・ドル安。