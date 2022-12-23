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２３日の朝刊（都内最終版）☆１

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２３日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月23日06時50分

【１面トップ】
〔朝日〕原発建設へ転換　６０年超す運転も可　政府方針　脱炭素ＧＸ会議
〔毎日〕「脱炭素へ重要電源」　政府、原発政策転換　基本方針　次世代・建て替え
〔読売〕原発活用へ政策転換　次世代開発・６０年超　政府基本方針　脱炭素支援「ＧＸ債」２３年度から
〔日経〕原発建て替え具体化明記　震災後のエネ政策転換　ＧＸ基本方針
〔産経〕「米支援　民主主義への投資」　ゼレンスキー大統領　米議会で協力継続訴え
〔東京〕６０年超運転　政府決定　原発政策大転換　建て替えも明記　脱炭素基本方針
【他の１面独自記事】
◆秋葉復興相に交代論　政府・与党　首相、年内判断も視野（読売）
◆首相　年明け内閣改造　１月１０日案も浮上（産経）
【共通ニュース】
◆薗浦前議員　略式起訴　過少記載４９００万円
◆ネタニヤフ氏連立合意　イスラエル　最も「右」の政権に　ヨルダン川西岸　欧米懸念
◆ＡＯＫＩ前会長、罪認める　贈賄　五輪汚職　初めての公判
◆東芝再建　融資１．４兆円　５行、買収提案陣営に
◆札幌五輪招致活動　反対多数なら困難　全国意向調査で市長
◆営業秘密　不正取得認める　「かっぱ」前社長　すし食材原価など　東京地裁初公判
◆茅ケ崎・男性刺殺容疑　男逮捕
◆救命いかだ搭載義務化　知床事故防止策　寒冷地航行船に
（続）

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