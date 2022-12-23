【１面トップ】

〔朝日〕原発建設へ転換 ６０年超す運転も可 政府方針 脱炭素ＧＸ会議

〔毎日〕「脱炭素へ重要電源」 政府、原発政策転換 基本方針 次世代・建て替え

〔読売〕原発活用へ政策転換 次世代開発・６０年超 政府基本方針 脱炭素支援「ＧＸ債」２３年度から

〔日経〕原発建て替え具体化明記 震災後のエネ政策転換 ＧＸ基本方針

〔産経〕「米支援 民主主義への投資」 ゼレンスキー大統領 米議会で協力継続訴え

〔東京〕６０年超運転 政府決定 原発政策大転換 建て替えも明記 脱炭素基本方針

【他の１面独自記事】

◆秋葉復興相に交代論 政府・与党 首相、年内判断も視野（読売）

◆首相 年明け内閣改造 １月１０日案も浮上（産経）

【共通ニュース】

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◆茅ケ崎・男性刺殺容疑 男逮捕

◆救命いかだ搭載義務化 知床事故防止策 寒冷地航行船に

（続）