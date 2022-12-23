ＮＹ株反落、３４８ドル安 米利上げ長期化を懸念
2022年12月23日06時35分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米景気の堅調さを示す経済指標により、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化するとの懸念が強まり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４８．９９ドル安の３万３０２７．４９ドル（暫定値）で終了。下げ幅は一時８００ドルを超えた。
ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３３．２５ポイント安の１万０４７６．１２で引けた。
ＮＹ株反落、３４８ドル安 米利上げ長期化を懸念
2022年12月23日06時35分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米景気の堅調さを示す経済指標により、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化するとの懸念が強まり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４８．９９ドル安の３万３０２７．４９ドル（暫定値）で終了。下げ幅は一時８００ドルを超えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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