【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米景気の堅調さを示す経済指標により、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化するとの懸念が強まり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４８．９９ドル安の３万３０２７．４９ドル（暫定値）で終了。下げ幅は一時８００ドルを超えた。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３３．２５ポイント安の１万０４７６．１２で引けた。