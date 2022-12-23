【ベルリン時事】ドイツのバイオ医薬品企業ビオンテックは２２日、新型コロナウイルスの感染が急拡大している中国に、同社製コロナワクチン約１万１５００回分が到着したと発表した。ロイター通信によると、外国製コロナワクチンが中国に届くのは初めて。当初の接種対象はドイツ人のみだが、今後は中国に滞在する他の外国人も認められる可能性がある。