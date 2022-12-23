【ワシントン時事】米上院は２２日、２０２３会計年度（２２年１０月～２３年９月）の本予算案を賛成多数で可決し、下院に送付した。政府機関の閉鎖回避に向け前進した。予算案にはロシアの侵攻を受けるウクライナや北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国への４４９億ドル（約６兆円）に上る支援が盛り込まれた。