ＮＹ株急落、一時８００ドル超安
2022年12月23日04時38分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は急落し、優良株で構成するダウ工業株３０種平均の下げ幅は一時、前日終値比で８００ドルを超えた。
ＮＹ株急落、一時８００ドル超安
2022年12月23日04時38分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は急落し、優良株で構成するダウ工業株３０種平均の下げ幅は一時、前日終値比で８００ドルを超えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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