帰路にポーランド立ち寄り ウクライナ大統領
2022年12月23日00時50分
【キーウＡＦＰ時事】ウクライナのゼレンスキー大統領は２２日、ソーシャルメディアを通じて声明を出し、米国訪問からの帰路にポーランドに立ち寄り、ドゥダ大統領と会談したと明らかにした。
ゼレンスキー氏は会談について「全面戦争により歴史的難題に直面した１年を総括した」と述べた。
帰路にポーランド立ち寄り ウクライナ大統領
2022年12月23日00時50分
【キーウＡＦＰ時事】ウクライナのゼレンスキー大統領は２２日、ソーシャルメディアを通じて声明を出し、米国訪問からの帰路にポーランドに立ち寄り、ドゥダ大統領と会談したと明らかにした。
ゼレンスキー氏は会談について「全面戦争により歴史的難題に直面した１年を総括した」と述べた。
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