【ハノイ時事】ベトナム公安当局は２２日、ブー・ホン・ナム前駐日大使を逮捕したと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国外で立ち往生したベトナム人の帰国便で過大な料金を請求し、旅行会社などが不正な利益を上げていた疑惑に絡み、ナム前大使が賄賂を受け取ったとしている。