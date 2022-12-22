日本航空、燃油サーチャージ据え置き 来年２～３月発券分、燃料高一服も円安で
2022年12月22日18時56分
日本航空は２２日、国際線旅客運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、２０２３年２～３月発券分は据え置くと発表した。燃料価格の高騰は一服したものの、円安進行を考慮した。
日本航空、燃油サーチャージ据え置き 来年２～３月発券分、燃料…
2022年12月22日18時56分
日本航空は２２日、国際線旅客運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、２０２３年２～３月発券分は据え置くと発表した。燃料価格の高騰は一服したものの、円安進行を考慮した。
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