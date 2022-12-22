陛下撮影、皆既月食の写真公開 １１月、ご一家で観賞―宮内庁
2022年12月22日18時51分
宮内庁は２２日、１１月に天皇陛下が自ら撮影された皆既月食の写真を公開した。当日はご一家で観賞し、陛下が三脚に望遠カメラを設置して撮った。
写真は、皆既月食と天王星が月に隠れる「天王星食」が起きた１１月８日夜に撮影。皇后さま、長女愛子さまと共に、皇居・御所の庭で天体望遠鏡や双眼鏡で楽しんだという。
陛下撮影、皆既月食の写真公開 １１月、ご一家で観賞―宮内庁
2022年12月22日18時51分
宮内庁は２２日、１１月に天皇陛下が自ら撮影された皆既月食の写真を公開した。当日はご一家で観賞し、陛下が三脚に望遠カメラを設置して撮った。
写真は、皆既月食と天王星が月に隠れる「天王星食」が起きた１１月８日夜に撮影。皇后さま、長女愛子さまと共に、皇居・御所の庭で天体望遠鏡や双眼鏡で楽しんだという。
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