宮内庁は２２日、１１月に天皇陛下が自ら撮影された皆既月食の写真を公開した。当日はご一家で観賞し、陛下が三脚に望遠カメラを設置して撮った。



〔写真特集〕「月食」赤く染まった神秘の月

写真は、皆既月食と天王星が月に隠れる「天王星食」が起きた１１月８日夜に撮影。皇后さま、長女愛子さまと共に、皇居・御所の庭で天体望遠鏡や双眼鏡で楽しんだという。