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パンダ２頭、中国へ返還　愛護団体が飼育法批判―米動物園

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パンダ２頭、中国へ返還　愛護団体が飼育法批判―米動物園

2022年12月22日17時32分

　米南部テネシー州メンフィスの動物園は２１日、中国から２０年間貸し出されていたジャイアントパンダ２頭の貸与契約が近く終わり、中国へ返還すると発表した。動物愛護団体から不適切に飼育されていると批判されていたが、ロイター通信によれば、動物園側は今回の決定は団体の圧力とは関係ないと説明している。

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