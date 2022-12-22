米南部テネシー州メンフィスの動物園は２１日、中国から２０年間貸し出されていたジャイアントパンダ２頭の貸与契約が近く終わり、中国へ返還すると発表した。動物愛護団体から不適切に飼育されていると批判されていたが、ロイター通信によれば、動物園側は今回の決定は団体の圧力とは関係ないと説明している。