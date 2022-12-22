故内田茂氏の告別式（元東京都議会議長、元自民党都連幹事長、２１日死去）
2022年12月22日17時18分
故内田茂氏（元東京都議会議長、元自民党都連幹事長、２１日死去）の告別式 ２７日午前１１時から東京都港区芝公園４の７の３５の増上寺慈雲閣で。喪主は娘婿の直之（なおゆき）氏、長女の景子（けいこ）さん。
故内田茂氏の告別式（元東京都議会議長、元自民党都連幹事長、２…
2022年12月22日17時18分
故内田茂氏（元東京都議会議長、元自民党都連幹事長、２１日死去）の告別式 ２７日午前１１時から東京都港区芝公園４の７の３５の増上寺慈雲閣で。喪主は娘婿の直之（なおゆき）氏、長女の景子（けいこ）さん。
新着
おくやみ
故内田茂氏の告別式（元東京都議会議長、元自民党都連幹事長、２１日死去）(12/22 17:18)
タレントの高見知佳さん死去(12/21 18:46)
内田茂氏死去 自民都連幹事長など歴任(12/21 12:28)
タレントのあき竹城さん死去 山形弁で人気、７５歳(12/20 19:05)
治山正次氏死去（はるやまホールディングス創業者、名誉会長）(12/20 11:29)
花井幸子さん死去 ファッションデザイナー、８４歳(12/19 11:42)
芸能リポーターの前田忠明さん死去(12/19 10:52)
笠浩二さん死去 「Ｃ－Ｃ－Ｂ」ボーカル、６０歳(12/18 19:10)
漫画家の御厨さと美さん死去(12/16 18:21)
俳優の高橋征郎さん死去、８４歳(12/15 19:15)
和井田祐三氏死去（元長野朝日放送社長）(12/14 20:33)
歌人で近代短歌研究者の篠弘さん死去、８９歳(12/13 15:23)
元民主党参院議員の山根隆治氏死去、７４歳(12/13 15:15)
島袋宗康氏死去（元参院議員、元沖縄社会大衆党委員長）(12/12 20:39)
水木一郎さん死去 「マジンガーＺ」アニソンの帝王、７４歳(12/12 18:46)
西尾誠泰氏死去（元読売新聞大阪本社常勤監査役）(12/12 17:41)
中島英殷氏死去（元森永乳業副社長）(12/12 17:11)
俳優の佐藤蛾次郎さん死去 「男はつらいよ」７８歳(12/12 11:50)
人間国宝の谷野剛惟さん死去 紙すき職人(12/10 18:55)
俳優の江原真二郎さん死去(12/09 21:46)
藤尾茂さん死去 元プロ野球巨人選手(12/09 19:12)
山田兼士さん死去 仏文学者、詩人、評論家(12/09 18:07)
西野虎之介氏死去（元常陽銀行頭取）(12/09 17:46)
吉田喜重さん死去 「秋津温泉」監督、８９歳(12/09 12:06)
松谷嘉隆氏死去（元国際証券〈現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券〉社長）(12/09 09:24)
俳優の志垣太郎さん死去 「あかんたれ」７０歳(12/07 12:50)
西村嘉郎さん死去（朝日放送元社長）(12/05 18:14)
歌人の来嶋靖生さん死去(12/05 16:37)
芳賀日出男さん死去 民俗写真家(12/05 14:36)
織田和雄さん死去 上皇さまの学習院時代の後輩(12/04 17:38)
会員限定