円相場、１３１円９５～９６銭 ２２日午後５時現在
2022年12月22日17時08分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３１円９５～９６銭と、前日（１３１円７６～７７銭）に比べ１９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３１円９５～９６銭 ２２日午後５時現在
2022年12月22日17時08分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３１円９５～９６銭と、前日（１３１円７６～７７銭）に比べ１９銭の円安・ドル高となった。
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