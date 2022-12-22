国内では２２日、新たに１８万３８８３人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は１週間前から約１万６０００人増加した。全国の重症者は前日比１５人増の５４５人で、死者は２９７人確認された。

東京都では、新たに１万８８２０人の感染を確認。新規感染者は１週間前と比べ１１３３人増加した。新たな死者は２２人。都基準による重症者は４４人で、前日から２人増えた。