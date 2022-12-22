日本の年平均気温、過去最高 １１月までの速報値―気象庁
2022年12月22日16時32分
気象庁は２２日、２０２２年の日本の年間平均気温が１１月までの速報値で、１８９８年の統計開始以来、最も高かったと発表した。都市化の影響が少ない全国１５地点の観測に基づく統計で、２０年までの３０年平均値を０．７度上回った。春から秋に偏西風が北寄りに流れやすく、夏には太平洋高気圧の勢力が日本の南海上で強かったことが影響した。
１２月を含む確定値は来年１月初めに発表される。
日本の年平均気温、過去最高 １１月までの速報値―気象庁
2022年12月22日16時32分
気象庁は２２日、２０２２年の日本の年間平均気温が１１月までの速報値で、１８９８年の統計開始以来、最も高かったと発表した。都市化の影響が少ない全国１５地点の観測に基づく統計で、２０年までの３０年平均値を０．７度上回った。春から秋に偏西風が北寄りに流れやすく、夏には太平洋高気圧の勢力が日本の南海上で強かったことが影響した。
１２月を含む確定値は来年１月初めに発表される。
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