ＮＨＬ試合結果（２１日）
2022年12月22日16時09分
デビルズ ４―２ パンサーズ
レッドウイン ７―４ ライトニング
グズ
アバランチ ２―１ カナディアン
ズ
プレデターズ ４―２ ブラックホー
クス
オイラーズ ６―３ スターズ
ゴールデンナ ５―２ コヨーテス
イツ
ワイルド ４―１ ダックス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２１日）
2022年12月22日16時09分
デビルズ ４―２ パンサーズ
レッドウイン ７―４ ライトニング
グズ
アバランチ ２―１ カナディアン
ズ
プレデターズ ４―２ ブラックホー
クス
オイラーズ ６―３ スターズ
ゴールデンナ ５―２ コヨーテス
イツ
ワイルド ４―１ ダックス
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