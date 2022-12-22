巨人は２２日、来春のキャンプ日程を発表し、１軍は２月１日から１４日まで宮崎市、１６日から３月５日まで那覇市で行う。休養日は２月６、１０、２０、２４、３月１日。今年に続き、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じた上で、ファンの観覧を認める予定。