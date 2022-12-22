年内で調整していた林 芳 正外相の中国訪問が、年明け以降に先送りされる見通しとなったことが２２日分かった。中国の新型コロナウイルス感染急拡大が一因とみられる。日本政府は日中国交正常化５０年の今年中に外相訪中を実現し、対話ムードを高める機会とする意向だった。