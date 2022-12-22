議員任期延長「合意形成近い」 憲法改正で公明・北側氏
2022年12月22日15時23分
公明党の北側一雄中央幹事会長は２２日の記者会見で、緊急事態時の国会議員任期延長を憲法に盛り込むことについて「一番合意形成に近いところに来ている」との認識を示した。その上で「来年の通常国会ではこの論点に限らないが、議論を集約できるように取り組みたい」と語った。
議員任期延長「合意形成近い」 憲法改正で公明・北側氏
2022年12月22日15時23分
公明党の北側一雄中央幹事会長は２２日の記者会見で、緊急事態時の国会議員任期延長を憲法に盛り込むことについて「一番合意形成に近いところに来ている」との認識を示した。その上で「来年の通常国会ではこの論点に限らないが、議論を集約できるように取り組みたい」と語った。
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