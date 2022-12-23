医療逼迫防止対策強化宣言
2022年12月23日07時14分
医療逼迫（ひっぱく）防止対策強化宣言 新型コロナウイルスの「第８波」対応策の一つ。都道府県知事が発令する。医療現場の負荷に応じて感染状況をレベル１～４の４段階に分類し、対策強化宣言は、発熱外来に患者が殺到する状況のレベル３「医療負荷増大期」を目安とする。宣言の発令を受け、国はその都道府県を対策強化地域に指定。専門職員を派遣し、関係各省との連携や感染対策への助言などを行う。
医療逼迫防止対策強化宣言
2022年12月23日07時14分
医療逼迫（ひっぱく）防止対策強化宣言 新型コロナウイルスの「第８波」対応策の一つ。都道府県知事が発令する。医療現場の負荷に応じて感染状況をレベル１～４の４段階に分類し、対策強化宣言は、発熱外来に患者が殺到する状況のレベル３「医療負荷増大期」を目安とする。宣言の発令を受け、国はその都道府県を対策強化地域に指定。専門職員を派遣し、関係各省との連携や感染対策への助言などを行う。
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