工場や建設現場で使われる間接材の販売などを手掛けるアルファパーチェス（東京都港区、多田雅之社長兼ＣＥＯ）が２６日、東証スタンダード市場に上場する。第三者割当増資を含む調達資金の上限は約１０億円で、全額をシステム開発関連の投資に充てる。