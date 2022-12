ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- メアリー・ケイは最近、持続可能性戦略「持続可能な明日に向けた今日の生活の充実化」を発表しました。これは、5つの柱、15個のコミットメント、10年を超える行動にわたっています。この戦略は、メアリー・ケイの主な関係者と協力して生み出されたもので、国連の持続可能な開発目標に沿ったものとなっています。これによりメアリー・ケイは、より良い未来を確保するための世界的な連合の必須の一翼を担います。

Mary Kay Inc. partners with local and global organizations to further their mission to enrich women’s lives and bring education opportunities to young women around the world.