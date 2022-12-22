柔道の世界ランキング上位者らで争うワールドマスターズは２１日、エルサレムで男女４階級が行われ、女子６３キロ級で東京五輪代表の高市（旧姓田代）未来（コマツ）が優勝した。同７０キロ級の新添左季（自衛隊）は３位。

男子８１キロ級の藤原崇太郎（旭化成）は準々決勝で敗れ、敗者復活戦でも勝てなかった。同７３キロ級に日本勢は出場しなかった。（時事）