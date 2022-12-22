円相場、１３２円３９～４０銭 ２２日午前９時現在
2022年12月22日09時06分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円３９～４０銭と、前日（１３１円７６～７７銭）に比べ６３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３２円３９～４０銭 ２２日午前９時現在
2022年12月22日09時06分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円３９～４０銭と、前日（１３１円７６～７７銭）に比べ６３銭の円安・ドル高となった。
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