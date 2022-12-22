長崎、茨城で鳥インフル １３万７０００羽殺処分
2022年12月22日10時16分
長崎県は２２日、佐世保市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。同県内の養鶏場での発生は初めて。茨城県笠間市でも同日、感染が判明。両県で計約１３万７０００羽が殺処分される。
長崎、茨城で鳥インフル １３万７０００羽殺処分
2022年12月22日10時16分
長崎県は２２日、佐世保市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。同県内の養鶏場での発生は初めて。茨城県笠間市でも同日、感染が判明。両県で計約１３万７０００羽が殺処分される。
話題のニュース
社会用語
社会
長崎、茨城で鳥インフル １３万７０００羽殺処分(12/22 10:16)
厳島神社の大鳥居、修理終え「清祓式」 広島県〔地域〕(12/22 10:14)
砂丘イルミネーション、３年ぶりに 鳥取市〔地域〕(12/22 10:14)
しっとり県産米の「米粉スコーン」 山形県〔地域〕(12/22 10:12)
処分の食材１７５トン 東京五輪、弁当３０万食も―検査院報告(12/22 09:03)
「やみくもな延長おかしい」 原発肯定派住民も疑問―「最高齢」抱える福井・高浜町(12/22 08:56)
日本海側、２６日まで大雪警戒 強い冬型、寒気―気象庁(12/22 08:29)
「カネに無頓着、甘さ露呈」 薗浦氏辞職、関係者ら指摘(12/22 07:46)
「仕方ない」「恥ずかしい」 薗浦氏辞職で地元―千葉・市川(12/22 07:45)
ヒトの体節形成を再現 ｉＰＳ細胞活用―京都大(12/22 01:35)
生徒自殺巡る統計修正 問題行動調査―文科省(12/21 22:47)
看護師ら患者に暴行か 精神科病院、県警が捜査―静岡(12/21 22:42)
中国空母、発着艦１００回超 沖縄南方で活動中―防衛省(12/21 21:54)
二審も違法支出認める 政務調査費返還訴訟―仙台高裁(12/21 21:29)
政府案「会員選考に第三者委」 学者側は再考求める―学術会議(12/21 21:27)
支柱折れ事故、元校長ら不起訴 小６男児２人死傷―仙台地検(12/21 21:27)
暴行問題「全国調査を」 名古屋刑務所、他にも被害相談―ＮＰＯ(12/21 21:22)
大雪関連、死者５人に 国道の立ち往生解消―新潟(12/21 21:12)
致死率、昨年の４分の１以下に 新型コロナ、重症化率も低下―厚労省助言組織(12/21 21:09)
国内感染、新たに２０万６４４５人 ４カ月ぶり２０万人超―新型コロナ(12/21 20:26)
パトカー逆走、もみ消し 記録映像消去、緊急走行装う―大阪府警(12/21 20:23)
薬価改定３１００億円減 鈴木財務、加藤厚労両相が合意(12/21 20:00)
軽井沢バス事故、来年６月判決 弁護側「予見可能性ない」―長野地裁(12/21 19:58)
雇用保険料、引き上げ 財務、厚労両相が合意(12/21 19:46)
原発「長期利用が合理的」 「基本的考え方」改定―原子力委(12/21 19:45)
保育士配置増で補助金拡充 放置死・虐待受け―政府(12/21 19:28)
勾留中自殺の男、書類送検 保険金受取人を虚偽変更疑い―女性殺害事件・大阪府警(12/21 19:27)
水俣病近畿訴訟が結審 来年９月２７日判決―大阪地裁(12/21 19:03)
日本海側中心に大雪警戒 ２６日まで強い冬型―国交省「不要不急の外出控えて」(12/21 18:48)
タレントの高見知佳さん死去(12/21 18:46)
会員限定