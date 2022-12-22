長崎で鳥インフル ２万７０００羽殺処分
2022年12月22日08時39分
長崎県は２２日、佐世保市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内の養鶏場での発生は初めて。飼育されている約２万７０００羽を殺処分する。
長崎で鳥インフル ２万７０００羽殺処分
2022年12月22日08時39分
長崎県は２２日、佐世保市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内の養鶏場での発生は初めて。飼育されている約２万７０００羽を殺処分する。
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